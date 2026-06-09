В День России в парке «Зарядье» покажут тематический сюжет на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы»

В честь Дня России на инновационной достопримечательности парка «Зарядье» состоится премьера нового тематического сюжета. Программа посвящена многообразию народов страны через призму культурного кода — языка, традиций и научных достижений.

Для создания шоу используются все технические возможности уникального объекта. Медиаэкраны-соты будут динамично менять форму, а выдвижная часть конструкции — свой диаметр с пяти до семи метров, формируя различные фигуры. Угол наклона 1,5 тысячи экранов регулируется в пределах 45 градусов, что дополнит визуальный эффект от работы более чем 100 единиц светового оборудования.

Как сообщил заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов, над проектом работала команда художников и культурологов. Выдвижная часть объекта при помощи свыше двух тысяч моторов будет воплощать образы, символизирующие единство народов России. Сюжет включает 30 сцен, где импровизированную карту страны составят буквы алфавита, национальные узоры и образы природы.

Для каждого эпизода созданы цифровые матрешки, чей наряд отражает тему сцены — от нот в эпизоде об искусстве до звездного неба в сцене о науке.

Мультимедийное шоу под названием «Код России» ждет гостей парка 12 июня в 19:00, 20:00 и 21:00.