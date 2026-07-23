В четырех районах Петербурга проведут испытания тепловых сетей

В среду, 22 июля, в четырех районах Санкт-Петербурга пройдут испытания тепловых сетей под повышенным давлением. Об этом «Петрограду» сообщили в пресс-службах АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В Выборгском районе испытания затронут территорию, ограниченную Большим Сампсониевским и Финляндским проспектами, Пироговой набережной, Сахарным переулком и улицей Оренбургской.

Параллельно работы проведут в Калининском районе. Проверке подвергнутся тепловые сети на Арсенальной, Минеральной, Бобруйской, Выборгской улицах, Кондратьевском, Лесном и Большом Сампсониевском проспектах, а также на площади Ленина и Арсенальной набережной.

В Московском районе запланированы два этапа испытаний на участке, ограниченном Московским проспектом, Смоленской и Киевской улицами.

В Красногвардейском районе проверки коснутся улицы Стахановцев, Перевозного переулка, Новочеркасского и Заневского проспектов.