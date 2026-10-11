В Черняховском округе откроют молодежный центр с коворкингом и студиями

В Черняховском округе Калининградской области продолжается капитальный ремонт будущего молодежного центра. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на главу муниципалитета Виктора Вобликова.

В здании уже покрасили стены, подготовили полы к укладке финишного покрытия и начали монтаж освещения. Ремонт идет по графику в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

По словам главы округа, в новом пространстве обустроят лекторий, коворкинг, творческие студии и зоны для неформального общения молодежи.