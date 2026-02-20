В Черняховском округе коммунальщиков накажут за неубранные крыши жилых домов

Глава Черняховского муниципального округа Виктор Вобликов провел совещание с представителями управляющих и коммерческих организаций, на котором обсуждалось состояние крыш зданий. Он подчеркнул, что в случае скопления снега и льда собственники и управляющие компании могут быть привлечены к административной ответственности. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу Черняховского муниципального округа.

В ходе проверки Виктор Вобликов выявил нарушения правил зимней безопасности, допущенные сотрудниками управляющих компаний и владельцами коммерческих объектов.

Зоны ответственности были распределены между коммерческими и управляющими организациями. Владельцы нежилых помещений обязаны очищать снег и наледь с козырьков и крыш зданий, а в жилых домах за состоянием кровли должны следить коммунальные службы.

Вобликов предупредил, что не собирается уговаривать ответственных лиц выполнять свою работу и напомнил о возможных административных мерах пресечения за скопление опасных ледяных масс.