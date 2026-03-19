В Черняховском округе Калининградской области завершили капремонт дорог на Комсомольской улице

Глава Черняховского округа Калининградской области Виктор Вобликов сообщил о завершении капитального ремонта дорог на улице Комсомольской. Он также рассказал, что в текущем году власти намерены заняться ремонтом многоквартирных домов исторического квартала «Порт-Артур», расположенного на этой улице. Об этом написали «Государственные новости» .

По словам главы округа, уже проведены работы по газификации, благоустроено ранее пустующее пространство, установлены детские площадки и малые архитектурные формы. Кроме того, на улицах появились спортивные тренажеры и зоны отдыха для пожилых людей.

Окончание капитального ремонта домов на улице Комсомольской планируется в 2026 году. Аналогичные работы продолжатся на улицах Тельмана и Карла Маркса.