В Черняховском округе Калининградской области запустили проект по капитальному ремонту тротуаров

В Черняховском округе Калининградской области стартует масштабный проект по капитальному ремонту тротуаров. В текущем году планируется обустройство более двух тысяч квадратных метров придорожных территорий, сообщил глава округа Виктор Вобликов на своей странице в социальной сети. Об этом написали «Государственные новости» .

В первую очередь работы коснутся улиц Льва Толстого, Суворова, Гвардейской, Спортивной, Московской, а также переулков Суворова и Советский. Здесь проведут первые этапы реконструкции дорог.

Помимо этого, в поселке Угрюмово на улице Ветеранов планируется установка современного уличного освещения.

Виктор Вобликов выразил благодарность губернатору региона Алексею Беспрозванных за внимание к нуждам Черняховска и поддержку местных инициатив, отметив, что благодаря этой поддержке в 2026 году будет проведен ремонт свыше двух тысяч квадратных метров тротуаров.