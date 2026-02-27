В Черняховском округе Калининградской области стартовал капитальный ремонт кровли дома на улице Заводской

В Черняховском округе Калининградской области стартовал капитальный ремонт кровли многоквартирного дома на улице Заводской. Глава округа Виктор Вобликов сообщил в социальных сетях, что работы ведутся в рамках программы капитального ремонта. Об этом написали «Государственные новости».
Сотрудники подрядной организации приступили к ремонту кровли многоэтажного здания. Завершить работы планируют согласно утвержденному графику.
Помимо кровельных работ, в план капитального ремонта входит приведение фасада здания в надлежащий вид. Технические специалисты следят за ходом ремонта.
