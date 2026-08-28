В Черняховске стартовала традиционная педагогическая конференция

В Черняховске Калининградской области началась традиционная педагогическая конференция. Руководитель муниципалитета Виктор Вобликов сообщил об этом в своей социальной сети «ВКонтакте», пишут «Государственные новости» .

Как сообщил глава округа Виктор Вобликов, основной локацией для работы тематических секций стал второй корпус гимназии номер два.

На презентационной площадке образовательные организации округа представили свои лучшие наработки: школы и детские сады продемонстрировали достижения за прошедший период. По словам Виктора Вобликова, несмотря на постоянное изменение технологий и появление новых методик обучения, самым важным элементом системы остается учитель. Именно педагог передает знания, воспитывает любовь к Родине и формирует мировоззрение личности ученика.

Глава округа поблагодарил педагогов за преданность делу, высокий профессионализм и чуткое отношение к детям. Он пожелал участникам конференции плодотворных итогов и энергии перед началом учебного года.