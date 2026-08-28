В Черняховске стартовала традиционная педагогическая конференция
В Черняховске Калининградской области началась традиционная педагогическая конференция. Руководитель муниципалитета Виктор Вобликов сообщил об этом в своей социальной сети «ВКонтакте», пишут «Государственные новости».
Как сообщил глава округа Виктор Вобликов, основной локацией для работы тематических секций стал второй корпус гимназии номер два.
На презентационной площадке образовательные организации округа представили свои лучшие наработки: школы и детские сады продемонстрировали достижения за прошедший период. По словам Виктора Вобликова, несмотря на постоянное изменение технологий и появление новых методик обучения, самым важным элементом системы остается учитель. Именно педагог передает знания, воспитывает любовь к Родине и формирует мировоззрение личности ученика.
Глава округа поблагодарил педагогов за преданность делу, высокий профессионализм и чуткое отношение к детям. Он пожелал участникам конференции плодотворных итогов и энергии перед началом учебного года.