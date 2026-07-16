В Черняховске продолжается строительство моста на улице Ленинградской
Глава Черняховского округа Калининградской области Виктор Вобликов рассказал, как продвигается строительство моста на улице Ленинградской. Он отметил, что обновление путепровода положительно скажется на городской транспортной системе, сообщил сайт «Государственные новости».
По словам руководителя округа, мост должен стать важной транспортной артерией муниципалитета. Появление нового моста позволит лучше перераспределить транспортные потоки и разгрузить основные маршруты города. Это приведет к ускорению движения транспорта и повышению удобства для горожан.
Вобликов подчеркнул, что работы идут в соответствии с графиком, у специалистов есть все необходимые материалы и техника. Глава округа пообещал держать процесс строительства под личным контролем, чтобы обеспечить высокое качество работ и завершить их в кратчайшие сроки.