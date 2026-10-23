В Черняховске продолжается реставрация ансамбля «Пестрый ряд»

В Черняховском округе Калининградской области продолжается капремонт домов ансамбля «Пестрый ряд», который признан объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на главу округа Виктора Вобликова.

По словам главы муниципалитета, специалисты приводят в порядок здания на Элеваторной улице. Главная задача — вернуть ансамблю исторический облик и модернизировать коммунальную инфраструктуру в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На Элеваторной улице, 6 завершается ремонт фасада и обновляются подвалы. В доме № 10 фасадные работы также почти закончены, кровлю уже привели в порядок и сдали, а в подвальных помещениях работы продолжаются. Вобликов подчеркнул, что капремонт идет в соответствии с графиком.