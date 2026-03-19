В Черняховске приступили к обновлению коммунальной инфраструктуры

В Черняховском округе Калининградской области активно развивается коммунальная инфраструктура. Глава округа Виктор Вобликов сообщил, что окружная администрация приобрела новые специальные машины для обслуживания улично-дорожной сети, написали «Государственные новости» .

На прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» Виктор Вобликов отметил, что в ближайшее время в регион поступит дополнительная техника на базе КамАЗа для уборки тротуаров.

Несмотря на ожидание новой техники, улицы не остаются без внимания. Виктор Вобликов подчеркнул, что в зимний период тротуары очищают от наледи с помощью снегоуборочных машин, а летом дороги освобождают от пыли и грязи.