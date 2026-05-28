В Черняховске отреставрированные двери стали новой достопримечательностью

В Черняховске (Калининградская область) активно занимаются восстановлением исторических дверей старинных домов. После реставрации эти двери стали одной из узнаваемых особенностей города и вошли в программу сохранения архитектурного наследия, написали «Государственные новости» .

Специалисты провели сложную работу по реставрации оригинальных дверей прошлого века, используя современные технологии. Многие из этих дверей сохранились со времен довоенной застройки и насчитывают более ста лет, сообщили корреспонденты Первого канала.

Мастера отмечают, что двери давно стали своеобразной визитной карточкой старых домов Черняховска. По словам местных жителей, восстановление исторических элементов влияет не только на внешний вид улиц, но и на отношение людей к собственному жилью. После капитального ремонта фасадов и подъездов многие начали обновлять свои квартиры и дворовые пространства.