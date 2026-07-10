В Челябинской области сообщили о планах строительства центра активного отдыха с термальным комплексом

На Южном Урале в селе Тюлюк Катав-Ивановского района планируют создать уникальный центр активного отдыха с термальным комплексом и обсерваторией. Об этом сообщило «ФедералПресс» . Проект оценивается в шесть миллиардов рублей и может привлечь около трех миллионов человек.

Президент Ассоциации туристических организаций Челябинской области Инна Лобода прокомментировала планы по строительству центра. Она отметила, что на Южном Урале пытаются создать много «точек притяжения», но не все из них реализуются.

«За последнее время на Южном Урале пытаются создать много «точек притяжения». Но, например, в Челябинске, в районе ЖК Привилегия, эта тема заглохла. Магнитогорск – молодцы, сделали очень красивую локацию: парк, привлекательные места для посещения», – сказала Инна Лобода.

Она также подчеркнула, что важно не только создать центр, но и разместить гостей. На сегодняшний день Челябинская область «подхрамывает» в этом плане.

По мнению Лободы, если новый комплекс будет как в Тюмени, которая сделала «точками притяжения» свои термальные источники, то проект будет успешным. В качестве инвестора может выступить «Росатом».