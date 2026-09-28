В Челябинской области 18 садовых маршрутов завершат работу 27 сентября

В Челябинской области 18 сезонных садовых маршрутов завершат работу 27 сентября. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на региональный Миндортранс.

Речь идет о 13 направлениях внутри Челябинска, четырех в Копейске и одном из областного центра в Сосновский округ. При этом межмуниципальные садовые автобусы продолжат курсировать до 15 октября включительно: 11 рейсов из Челябинска в пригороды, пять из Магнитогорска и маршрут № 437-с из Златоуста.

За прошедший сезон дачные маршруты перевезли свыше 600 тысяч пассажиров. С октября водителей перераспределят для усиления регулярных ключевых направлений.