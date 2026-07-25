В Челябинске рыбак едва не утонул на Шершневском водохранилище

В Челябинске рыбак на надувной лодке попал в беду на Шершневском водохранилище. Его спас инспектор ГИМС Виктор Жигун, написало ЕАН .

Как рассказали в региональном управлении МЧС, мужчина 1966 года рождения вышел на водоем на резиновой лодке. Из-за сильной волны он решил поменять место, но не смог запустить двигатель. К тому же лодка начала спускать воздух.

Рыбак позвонил в экстренные службы. На помощь ему отправился старший государственный инспектор по маломерным судам Виктор Жигун. На гидроцикле он преодолел 7 километров и отбуксировал лодку с рыбаком на берег.

Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. В МЧС отметили, что рыбак был в спасательном жилете, что значительно повысило шансы на благоприятный исход событий.