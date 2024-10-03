В Чечне создали палестинскую национально-культурную автономию

Палестинская национально-культурная автономия появилась в Чечне. О ее создании объявил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Свидетельство о госрегистрации организации министр передал старейшине палестинской общины в регионе Альхагу Насефу, уточнило издание «Чечня Сегодня».

Церемония состоялась на заседании Консультационного совета при главе республике. Его провели в Наурском районе.

В своей речи Дудаев обратил внимание, что в регионе вот уже много лет не возникало конфликтных ситуаций с представителями различных конфессий и национальностей. По его словам, Чечню можно считать общим домом для религий и народов.