В Брянской области признали фиктивным брак инспектора по воинскому учету и бойца СВО

Красногорский суд Брянской области признал фиктивным брак между инспектором по воинскому учету и бойцом, погибшим в зоне специальной военной операции, сообщил Telegram-канал Baza . При этом женщина уже успела получить выплаты, положенные вдовам участников СВО.

Ирина и Андрей (имена изменены, — прим. ред.) поженились в октябре 2023 года. Через полгода Андрей погиб. В конце минувшей недели суд признал их брак недействительным и обязал аннулировать запись в ЗАГСе, уточнил источник Baza.

Добивались этого долго. Сначала начали жаловаться родные погибшего. По их словам, Ирина специально заключила брак с мужчиной, зная, что у него нет близких родственников. Словом, сразу рассчитывала на выплаты.

Свадьбу пара не отмечала, просто расписались и все. Штамп в паспорте невеста отчего-то тоже ставить не захотела. А уже на следующий день ее муж отправился в зону проведения СВО. Сразу же после гибели Андрея его так называемая супруга обратилась за компенсацией и получила полагающиеся деньги.

Позже родные погибшего решили разобраться с вдовой. Разрешить конфликт удалось в суде.