В Благовещенске возведут российско-китайский образовательный центр

Амурская область запланировала строительство международного студенческого кампуса на границе с Китаем. О планах региона рассказала заместитель председателя правительства, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева в открытой студии «ФедералПресс» на АмурЭкспо-2026.

Регион подал документы на конкурсный отбор для строительства международного кампуса «Амур» на территории Амурского государственного университета в Благовещенске. Даже не дожидаясь результатов конкурса, губернатор Василий Орлов поручил начать возведение первого корпуса — «Флоренского» — и ближайшего общежития.

Проект соответствует поручению президента Путина о создании в Благовещенске центра российско-китайского делового сотрудничества.

«Основными направлениями в кампусе будут подготовка специалистов со знанием китайского языка и правовых основ КНР — в связке с приоритетными отраслями экономики региона: энергетикой, газохимией, транспортом, строительством и космосом», — пояснила Яковлева.

Особенность кампуса — в объединении двух организаций: Амурского государственного университета и Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН. По словам министра, такой союз науки и образования даст дополнительный импульс инвестиционной привлекательности региона, богатого полезными ископаемыми.