В Бишкеке откроется Высшая школа государственного управления Центральной Азии при поддержки России

Россия и Кыргызстан планируют углубить сотрудничество в сфере подготовки управленческих кадров. По инициативе РАНХиГС и инвестиционного фонда Central Asia Capital весной в Бишкеке откроется Высшая школа государственного управления Центральной Азии (ВШГУ ЦА). Основная цель проекта — подготовка топ-менеджеров для органов исполнительной власти Республики, написали «Государственные новости» .

Первый заместитель председателя Кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев провел переговоры с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым и главой фонда Central Asia Capital Антоном Собиным. Центральной темой встречи стало расширение сотрудничества в области подготовки управленческих элит.

Антон Собин подчеркнул: «Уже в апреле этого года в партнерстве с РАНХиГС мы запускаем флагманскую программу для руководителей высшего звена».

Напомним, что ранее в Бишкеке была открыта Высшая школа бизнеса Центральной Азии, а также стартовала первая региональная программа MBA, адаптированная под стандарты СНГ, при поддержке РАНХиГС и Central Asia Capital.