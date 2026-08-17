В библиотеках Петербурга обновят книги по истории

В 2027 году власти Петербурга выделят 50 миллионов рублей на закупку новых книг для городских библиотек. Первый заместитель комитета по культуре Елена Раздорская сообщила, что особое внимание уделят литературе по истории России и Петербурга, которая не допускает фальсификаций. Об этом написала «Мойка78».