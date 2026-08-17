В библиотеках Петербурга обновят книги по истории
В 2027 году власти Петербурга выделят 50 миллионов рублей на закупку новых книг для городских библиотек. Первый заместитель комитета по культуре Елена Раздорская сообщила, что особое внимание уделят литературе по истории России и Петербурга, которая не допускает фальсификаций. Об этом написала «Мойка78».
Пополнение и обновление фондов общедоступных библиотек станет ежегодным. В комитете по культуре подсчитали, что базовая потребность бюджета на 2027 год превышает 30 миллиардов рублей. Из них почти 14 миллиардов направят на новые театральные постановки, поддержку фестивалей и кинематографа.