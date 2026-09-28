В Белинском прошла XXVII легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской области

В городе Белинском прошла XXVII областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской области, в которой приняли участие более 800 спортсменов из всех муниципальных образований региона. Об этом пишет «Пенза-пресс» .

Соревнования проводятся в области ежегодно с 1999 года, и Белинский вновь стал площадкой для турнира спустя 20 лет после прошлого визита. Мероприятие организовано при поддержке губернатора Олега Мельниченко в рамках госпрограммы «Спорт России».

По итогам трех этапов в первой группе команд первое место занял город Пенза, второе — Заречный, третье — Кузнецк. Во второй группе по сумме двух эстафет победил Пензенский район, следом расположились Нижнеломовский и Башмаковский районы. Среди ветеранов лучшей стала команда из Пензы. В смешанных зачетах первой и второй групп лидировали представители областного центра и Пензенского района соответственно, а в третьей группе — Лопатинский район. Среди женских команд в первой группе победил город Пенза, во второй — Пензенский район. В мужском зачете первой группы лучшими стали спортсмены из Кузнецка, а во второй группе — из Бессоновского района.