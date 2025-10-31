В Белгороде пациента назвали тупым дегенератом в медицинском документе

В Белгороде в карте пациента появилась надпись: «тупой дегенерат». Об этом написала «Медицинская Россия» со ссылкой на местное издание.

Пациент заметил приписку в графе о должности и месте работы. Он обратился в СМИ, и делом заинтересовались в областном Минздраве.

После проверки выяснили, что место работы и должность заполнились автоматически с использованием информации из ранее внесенных записей. Оскорбительная запись вначале появилась в карточке одного из сотрудников. Данные удалены, а главврачу порекомендовали усилить контроль.

В Минздраве заверили, что преднамеренно унизить пациента никто не хотел.

