В «Авито» рассказали о росте спроса на озеленение жилых комплексов и ресторанов

Россияне стали больше внимания уделять внешнему виду мест своего проживания. Эксперты «Авито Услуги» и «Авито Работа» сообщили радиостанции Sputnik , что спрос на благоустройство и озеленение жилых комплексов и коммерческих объектов возрос.

Так, интерес к озеленению ЖК вырос в шесть раз по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Озеленение бизнес-центров, ресторанов и офисов стало популярнее в три раза.

Из-за востребованности направления выросли и зарплатные предложения в этой сфере. По данным «Авито Работы», рост составил от 8% до 22%. По словам директора категории «Рабочие и линейные профессии» Андрея Кучеренкова, число откликов на вакансии прорабов за год увеличилось в 2,4 раза, на позиции дворников — более чем в два раза.