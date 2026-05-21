В АТОР рассказали, что строительство санатория на 40% дороже, чем отеля

Строительство санатория на 40% дороже, чем отеля, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с ИА НСН .

Из-за высоких ставок по кредитам инвесторы приостановили обновление этого сектора. Тем не менее, любители оздоровительных процедур не обращают внимания на устаревшие номера.

Как сообщил «Коммерсант», в ближайшие пять лет реновация номерного фонда в устаревших российских санаториях может сократиться на 22,4% по сравнению с предыдущим периодом. Инвесторы откладывают запуск проектов и с осторожностью рассматривают новые объекты из-за дороговизны заемных средств, увеличения затрат и снижающегося интереса туристов к оздоровительному отдыху.

«Инвесторы больше интересуются отельными проектами, чтобы быстрее возвращать средства. И они дешевле в расчете на одного туриста. Ждем, что ставка начнет снижаться, тогда реновация санаториев активизируется», — добавил собеседник.