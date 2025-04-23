В АТОР пояснили, что закон не обязывает новые отели быть доступными для инвалидов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в беседе с ИА НСН сообщила, что для отелей ниже категории трех звезд не существует обязательства по оборудованию номеров для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам Ломидзе, государственные субсидии содержат графу, касающуюся создания инклюзивной среды. При этом для получения высокой категории — четыре-пять звезд — требуется, чтобы некоторое количество номеров были оборудованы для инвалидов и отель соответствовал требованиям доступной среды.

«У „трешек“ вообще нет такого обязательства. Зачастую отели расположены рядом с каким-то заповедником, до него ехать по „грунтовке“, там естественно нет никакой доступности. Сейчас нет такого обязательства», — отметила она.

Кроме того, Ломидзе подчеркнула, что многие отели, заявляющие о возможности размещения инвалидов, на самом деле не соответствуют необходимым стандартам, поскольку никто не проверял их соответствие заявленным требованиям.