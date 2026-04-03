В Астраханской области провели 35-е Джанибековские чтения

В Астраханской области состоялись 35-е Джанибековские чтения, в рамках которых прошел круглый стол на тему «Корни братства: история и будущее сотрудничества ногайского народа с народами Астраханской области». В дискуссии приняли участие представители общественных и национально-культурных объединений, научного сообщества, преподаватели и студенты, написало АБН24 .

С приветственным словом выступил председатель Астраханской региональной молодежной общественной организации «Центр ногайской культуры «Эдиге» Ильдар Альмухамедов. Он подчеркнул, что присоединение Астраханского ханства к Российскому государству при Иване Грозном стало важным этапом формирования страны как крупной державы.

«Присоединение Астраханского ханства к Российскому государству произошло практически бескровно. Местное ногайское население, а именно ногаи-юртовцы, принесли присягу на подданство, сохранив при этом свою религию и идентичность. Мы, ногайцы — коренные жители Астраханской области, патриоты России», — отметил Ильдар Альмухамедов.

Также выступил кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры философии, социологии и лингвистики АГАСУ Рамиль Ишмухамбетов. Он сообщил, что в 1801 году, с разрешения императора Павла I, на территории Нижнего Поволжья начали селиться казахи. При этом в регионе уже проживали потомки ногайцев, которые еще в XVI веке присягнули Российскому государству.

Участники обсуждений подчеркнули важность исторического и культурного взаимодействия народов региона, которое способствует укреплению межнациональных связей и развитию сотрудничества в рамках единого российского общества.