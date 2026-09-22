В Ассоциации российских банков назвали преимуществом минимум документов для оформления кредита

Минимум документов для оформления кредита — это не преимущество, а тревожный сигнал. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре ИА НСН .

По его словам, черные кредиторы часто притворяются сотрудниками реально существующих кредитных организаций. Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо проверять статус банка: зарегистрирован ли он и имеет ли лицензию. Если организация существует, следует убедиться, что люди, представляющиеся ее сотрудниками, действительно там работают.

Тосунян отметил, что мошенники могут действовать от имени легального банка и убеждать подписать договор с обременениями, которые затем будут востребованы. Главное отличие черных кредиторов заключается в том, что они не требуют массы документов, обязательных для нормальных банков. В руки злоумышленников люди чаще всего попадают после того, как им уже отказали в займе официальные финансовые учреждения.