В ассоциации «Росчайкофе» не увидели предпосылок для снижения цен на кофе

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в интервью радио Sputnik высказал мнение о будущем кофейного рынка в России. Он отметил, что цена на кофе в ближайшее время не упадет и останется высокой.

По словам эксперта, несмотря на позитивные новости с биржевых площадок, влияющих на стоимость кофе, существует ряд факторов, которые не позволяют прогнозировать значительное снижение цен. Среди таких факторов — инфляция и рост затрат на логистику.

Рамаз Чантурия подчеркнул, что ожидать кофе по ценам десятилетней давности в ближайшие годы не стоит, и призвал привыкнуть к этому факту.