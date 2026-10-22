В Ассоциации родительских комитетов и сообществ не поддержали идею установить часы общения в родительских чатах

По задумке авторов инициативы, общаться в таких чатах следует с 8 утра до 9 вечера. Поздние сообщения и затяжные споры, по их мнению, нередко перерастают в конфликты и оскорбления, а также мешают родителям и педагогам отдыхать. Кроме ограничения по времени, центр предлагает назначать модераторов и закреплять правила общения без оскорблений.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с Авторадио идею не поддержала. По ее словам, школьные объявления и самостоятельное общение родителей устроены по-разному.

«Обсуждения все в родительском чате — это просто группа в любом мессенджере, которая организована самими родителями. Там ничего ввести нельзя, там свои какие-то админы, и самое главное, люди сами там обсуждают все, что они хотят, у них свои правила. Это процесс как бы нерегулируемый», — сказала Леткова.