В Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды оценили рост спроса на готовую еду

Президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что рост спроса на готовую еду впечатляет как в натуральном, так и в денежном выражении, что характеризует повышение платежеспособности населения.

При этом он предостерег от использования слова «альтернатива», так как оно создает ложное впечатление, будто люди полностью отказываются от самостоятельной готовки.

На самом деле, по словам Белякова, меняются модели поведения: появляются разные сценарии питания. Человек может приготовить ужин вечером, если есть время и желание, или приобрести готовую еду, если такой возможности нет. Таким образом, доставка и кулинария становятся лишь дополнительным способом питания, а не заменой домашней кухне.