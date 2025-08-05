В Ассоциации предприятий электротранспорта назвали нормальным процесс переселения людей в большие города

В России идет процесс сокращения числа малых городов. В эфире радио Sputnik эксперты обсудили эту проблему. Вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта Александр Морозов считает, что переезд жителей в крупные города — это нормальное явление.

«Гораздо выгоднее обеспечить людей квартирами в большом городе, где есть вся необходимая инфраструктура, чем пытаться создать аналогичные условия в маленьком населенном пункте», — отметил эксперт.

Кандидат географических наук, главный редактор сайта «Валдай» Павел Черемисин добавил, что поддержание инфраструктуры в малых городах экономически нецелесообразно.

«Если создать в малых городах достойные условия — транспорт, медицину, торговлю — люди смогут оставаться на местах. Однако это невыгодно», — подчеркнул Черемисин.