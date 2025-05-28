В Ассоциации аптечных сетей сообщили, что рассчитывают на льготы после реформы

Александр Филиппов, возглавляющий координационный совет Российской ассоциации аптечных сетей, поделился с « Ридусом » мыслями о том, какие последствия могут возникнуть для аптечного бизнеса после изменения классификации аптек из торговой сферы в медицинскую.

По мнению эксперта, для аптечных сетей реформа не принесет значительных перемен, так как часть их работы и ранее относилась к медицинской сфере. Например, выдача сильнодействующих препаратов и производство лекарств в пунктах всегда контролировались в рамках медицинской деятельности.

«Дополнительных проверок мы не ожидаем. Уменьшения числа проверок тоже не ожидаем», — отметил специалист.

При этом он добавил, что владельцы аптек видят потенциал для положительных преобразований в будущем, надеясь получать льготы в новом статусе.