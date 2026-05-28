В Арзамасском лесничестве Нижегородской области высадят более 17 тысяч сеянцев сосны
В рамках международной акции «Сад памяти» 29 мая на территории Арзамасского межрайонного лесничества будет проведено озеленение. Более 17 тысяч сеянцев сосны высадят на площади в 5 гектаров. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Минлесхозе Нижегородской области.
Акция является частью федеральной программы «Сохранение лесов», которая входит в национальный проект «Экологическое благополучие». Мероприятие направлено на улучшение экологической ситуации в регионе и увековечение памяти героев, защищавших Родину.
В акции примут участие сотрудники правительства Нижегородской области, представители министерства лесного хозяйства, депутаты Законодательного собрания, активисты движения «Волонтеры Победы», дети из школьного лесничества и местные жители.