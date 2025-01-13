В Артеме установят крышку на люк, который прикрыли унитазом

Фото: РИА «Новости»

В городе Артеме Приморского края установят крышку на люк, который закрывали унитазом. Об этом сообщил представитель муниципалитета в беседе с РИА «Новости».

«[Унитаз] убрали. Неоднократно уже восстанавливали крышку люка в этом месте, в районе улицы Котовского. Сейчас открытый люк накроют, до вечера установят крышку люка», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, жители неоднократно жаловались на открытый люк. Когда крышку устанавливали, ее снова кто-то ломал.

Ранее в соцсетях распространилось фото унитаза, который установили посередине дороги. Как сообщили горожане, так закрыли открытый люк на дороге.

Ранее в Челябинской области девочка упала в плохо закрытый канализационный люк. Родители помогли ребенку выбраться из ловушки. По факту случившегося организовали проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее проведение на личный контроль.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте