В Артеме установят крышку на люк, который прикрыли унитазом

В городе Артеме Приморского края установят крышку на люк, который закрывали унитазом. Об этом сообщил представитель муниципалитета в беседе с РИА «Новости» .

«[Унитаз] убрали. Неоднократно уже восстанавливали крышку люка в этом месте, в районе улицы Котовского. Сейчас открытый люк накроют, до вечера установят крышку люка», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, жители неоднократно жаловались на открытый люк. Когда крышку устанавливали, ее снова кто-то ломал.

Ранее в соцсетях распространилось фото унитаза, который установили посередине дороги. Как сообщили горожане, так закрыли открытый люк на дороге.

Ранее в Челябинской области девочка упала в плохо закрытый канализационный люк. Родители помогли ребенку выбраться из ловушки. По факту случившегося организовали проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее проведение на личный контроль.