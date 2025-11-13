В Альянсе турагентств России отметили, что ужесточение финансовых отношений с Турцией не окажет влияния на туризм

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в интервью ИА НСН подчеркнул, что ужесточение финансовых отношений между Турцией и Россией не окажет негативного влияния на организованный туризм.

Он отметил, что большинство российских туристов приобретают туры через турагентства, где все расчеты производятся в рублях еще до отъезда.

Мкртчян подчеркнул, что 80% туристов, посещающих Турцию, бронируют туры по системе «все включено», что избавляет их от необходимости оплачивать услуги на месте. Он также указал, что туристы, путешествующие по экскурсионным программам, оплачивают все расходы в рублях в России, оставляя на личные расходы минимальное количество валюты.