В агросекторе пожаловались на низкие зарплаты у фермеров

Недостаточный уровень зарплаты и низкая поддержка со стороны государства становятся основными причинами нехватки квалифицированных сотрудников в сельском хозяйстве. Председатель СПК «Агрофирма „Элитный картофель“» Владимир Акатьев в беседе с ИА НСН подчеркнул, что доходы фермеров значительно уступают доходам работников других отраслей, что снижает привлекательность трудоустройства в аграрном секторе.

Еще одним фактором является разница в уровне господдержки: в Евросоюзе фермеры получают гораздо большее финансирование, рассчитанное на гектар посевных площадей, что обеспечивает лучшие условия для бизнеса. Министр сельского хозяйства Оксана Лут констатировала нехватку около 160 тысяч работников ежегодно, половина из которых требуется для замены старых кадров, остальные необходимы для выполнения стратегических задач отрасли.

Решить данную проблему могло бы продвижение цифровизации сельского хозяйства, которая повышает производительность и уменьшает физические нагрузки на персонал. Наряду с этим важнейшим направлением становится подготовка кадров через профильные учебные заведения и проведение профессиональных конкурсов, повышающих престиж профессии.