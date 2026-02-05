В агрономической службе объяснили, что снежный покров действует как защитный барьер для растений
Холодная и снежная зимняя погода оказывает значительное влияние на качество почвы, успешность весенней посевной кампании и последующее формирование урожая. Подробнее рассказали специалисты агрономической службы племенного хозяйства «Лазаревское», сообщила «ТСН24».
По их словам, снежный покров играет роль своеобразного утеплителя, способствующего сохранению тепла и предотвращающего промерзание растений.
«На пользу такая погода идет яровым (ячмень, горох, подсолнечник, кукуруза). Для них обилие снега — это золото», — отметили эксперты.
Большие запасы снега обеспечивают повышенный уровень влажности в почве, необходимой этим растениям в летний период. Таким образом, зимние осадки способствуют повышению эффективности будущего сельскохозяйственного сезона.