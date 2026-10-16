В 2026 году бренды переходят от погони за охватами к выстраиванию искренних отношений с аудиторией

В 2026 году коммуникации брендов переходят от погони за охватами к выстраиванию искренних отношений с аудиторией. По данным агентства VML, 79% потребителей по всему миру готовы платить больше компаниям, чьи ценности они разделяют, пишет «Деловой Петербург» .

Классические рекламные кампании и автоматизация с помощью ИИ больше не дают устойчивого преимущества, так как перенасыщенное инфополе вызвало усталость аудитории от агрессивного маркетинга.

На первый план выходит радикальная прозрачность и честность. Как отмечают эксперты, потребители быстро распознают корыстные мотивы, поэтому бренды вынуждены доказывать свои ценности реальными делами, а не просто красивыми историями. Это касается и российского рынка: по данным McKinsey, использование персонализации (к которой стремятся компании) при наличии доверия может принести рост выручки на 10–15%. При этом 79% глобальных потребителей (по данным VML) предпочитают покупать у брендов, чьи ценности они разделяют, а 79% респондентов (по данным AdIndex) хотят, чтобы их деньги шли компаниям, разделяющим их взгляды.

В России этот тренд проявляется через развитие микро-драм (коротких вертикальных сериалов) и глубокую интеграцию брендов в жизнь блогеров. Как отмечают аналитики, инфлюенсеры превращаются из «наемных исполнителей» в полноправных партнеров и совладельцев бизнеса, что позволяет создавать долгосрочную ценность, а не просто шум вокруг продукта.