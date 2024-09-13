Скуфы — это мужчины средних лет, которые отличаются неопрятной внешностью и скверным характером. Какие еще существуют признаки, рассказал сайт « Узнай.ру ».

Так, скуфов выдают лишний вес, отросшая щетина, а также грязные волосы и залысина. Эти мужчины имеют отечное лицо и мешки под глазами. К спорту и физическим нагрузкам они относятся с безразличием.

Гардероб скуфа обычно включает заношенную и неопрятную одежду. Привычный образ состоит из штанов с большим количеством карманов, растянутой футболки и старой бейсболки.