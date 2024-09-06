«Узнай.ру»: человек с избегающим типом привязанности испытывает трудности с доверием

Люди с избегающим типом привязанности сталкиваются с проблемами с эмоциональной близостью и испытывают трудности с доверием к партнеру. Об этом сообщил сайт «Узнай.ру».

Представители этого типа не вкладывают эмоции и чувства в любовные и дружеские отношения. Им не присуще делиться с партнером мыслями и поддерживать его в трудных ситуациях. Также таким людям во время ссор проще уйти от разговора, чем разрешить конфликт.

Отмечается, что формирование типа привязанности происходит в детстве. Здоровая привязанность невозможна без тесной эмоциональной связи с матерью.