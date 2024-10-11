Увеличение спроса на складывающиеся смартфоны зафиксировали в России

Россияне все чаще стали проявлять интерес к смартфонам с функцией складывания. В сообщении компании МТС говорится, что с начала 2024 года продажи складных телефонов в России увеличились на 11%. Об этом сообщило ИА RuNews24.ru .

Доход компании от продажи таких телефонов составил порядка 5,5 миллиарда рублей. IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков считает, что «раскладушки» могут потеснить обычный дизайн только при условии больших вложений в продвижение раскладных моделей.

Россияне ведутся на подобные смартфоны за счет их необычности, однако любое усложнение конструкции, по словам эксперта, осуществляется в ущерб надежности.