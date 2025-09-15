Ведущие «Утренней зарядки» на Mash выяснили, почему зумерам больше не нужен секс

В новом выпуске новостного шоу Mash «Утренняя зарядка» с Иваном Орловым-Смородиным и Кариной Кизеевой обсуждались острые темы, о которых за минувшие выходные бурно спорили и в комментариях, и в обществе.

Главной темой выпуска стало поколение зумеров и их отношение к сексуальности. Оказалось, что интимная сфера для молодых людей теряет значение: в США средний показатель — всего три акта в месяц, и многие представители поколения открыто признаются, что испытывают отвращение к обсуждению интимных тем. Карина Кизеева, относящая себя к этому поколению, рассказала, что в ее школьные годы сексуальный контент был везде, но воспринимался скорее как надоедливый фон. «В наше время, видимо, секс уже весь продали», — иронизировала она, сравнивая опыт со школьными годами Орлова-Смородина, когда индустрия активно пользовалась постулатом «секс продает».

В опросе, проведенном в прямом эфире, 60% зрителей сочли нормальным откладывать первый сексуальный опыт на более поздний срок, 40% — не согласились.

Глубокий комментарий дал кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ Александр Рикель: «Зумеры — самое интересное поколение для исследователей. Это люди, которые выходят на работу, выбирают важные вещи в жизни. Самым старшим из них 25, а младшим — 13–14. Да, по всему миру фиксируется снижение интереса к теме секса. Россия за последние годы пережила три волны сексуальных революций, и все то, что для всех было запретным плодом, для зумеров уже не является таковым. В этом смысле десакрализация секса, его доступность, секспросвет сделали секс обыденной практикой. К тому же зумеры считаются в России благополучным поколением, более благополучным, чем миллениалы. А чем благополучнее среда, тем позже наступает возраст вступления в сексуальные отношения. Если наложить тотальную сексуализацию и общее благополучие — действительно, можно зафиксировать снижение интереса к сексу».

Рикель также отметил любопытный тренд, обнаруженный в ходе личных исследований: чем чаще люди вовлечены в разные дейтинг-истории, тем больше они обесценивают романтические истории. Но волноваться не стоит: «Любовь является вечной ценностью, и пока это так — земной шарик еще покрутится, поживет».