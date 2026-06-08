Устроить тотальную проверку аттракционов в России призвали в Госдуме

Многие аттракционы в России небезопасны, так как используются в неисправном состоянии под присмотром неквалифицированных людей, заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он обратился в Генпрокуратуру с требованием провести проверку в регионах. Об этом сообщил ТАСС .

Слуцкий призвал организовать тотальную инспекцию аттракционов, не дожидаясь происшествий с пострадавшими. Он напомнил о несчастных случаях в Нижнем Новгороде в 2022 году и Стерлитамаке в 2026 году.

«Значительная часть аттракционов по всей стране эксплуатируется в неисправном состоянии, без государственной регистрации и с персоналом, не имеющим необходимой квалификации», — сказал политик.

Ранее конструкция карусели «Веселые горки» рухнула в омском Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Прокуратура организовала проверку.