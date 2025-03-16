Устав Петербурга изменят из-за полуденного выстрела

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предположил перенести традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона в другое место Петропавловской крепости. Об этом сообщило издание zaks.ru.

По данным издания, такие изменения связаны с масштабными реставрационными работами на гранитном фасаде Петропавловской крепости. В 2025 году работы проведут в Нарышкином бастионе и на месте установки сигнальных орудий.

С 2008 года залп из пушки осуществляют только с этого бастиона. Это стало одной из традиций Петербурга.

После изменений в городском уставе традицией будет считаться выстрел из любой точки Петропавловской крепости. Таким образом произойдет «исторический контекст многолетней традиции», резюмировали в публикации.

В декабря 2024 года в Санкт-Петербурге торжественно открыли новую станцию метро за последние пять лет. Она стала частью Лахтинско-Правобережной, четвертой линии.