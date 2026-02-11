Устаревшие стереотипы назвали главным препятствием к повышению финансовой грамотности россиян

Несмотря на то, что все больше россиян стремятся научиться управлять своими финансами, им мешают устаревшие стереотипы. Об этом ИА НСН сообщил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Он отметил: «Растет осознание людей, что финансовая грамотность для них важна. Растет и количество людей, которые хотели бы сами управлять своими финансами. Но здесь много мифов».

Среди распространенных мифов эксперт выделил убеждения вроде «У меня с деньгами все хорошо, чего мне их считать» или «У меня с деньгами все плохо, ваши советы экономить 10% не помогут – лучше помогите материально». Мехтиев выразил надежду, что принятая стратегия повышения финансовой грамотности даст результаты к 2030 году.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщает, что с момента появления института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020-м более 2 миллионов россиян были признаны финансово несостоятельными.