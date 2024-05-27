Установку «лежачих полицейских» для электросамокатов поддержали в Ассоциации операторов микромобильности
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказалась в поддержку установки на тротуарах «лежачих полицейских» для электросамокатов.
По ее словам, ограничения целесообразны в зонах большого пешеходного трафика и на набережных.
«Эта мера очевидно эффективна для автомобилистов. Мне кажется, что здесь можно транспонировать этот опыт и на самокаты. Вопрос только в выборе мест размещения», — добавила эксперт.
Ранее в МВД предложили установить на тротуары «лежачие полицейские» для электросамокатов, чтобы снизить число аварий с участием транспорта.
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