Установку «лежачих полицейских» для электросамокатов поддержали в Ассоциации операторов микромобильности

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказалась в поддержку установки на тротуарах «лежачих полицейских» для электросамокатов.

По ее словам, ограничения целесообразны в зонах большого пешеходного трафика и на набережных.

«Эта мера очевидно эффективна для автомобилистов. Мне кажется, что здесь можно транспонировать этот опыт и на самокаты. Вопрос только в выборе мест размещения», — добавила эксперт.

Ранее в МВД предложили установить на тротуары «лежачие полицейские» для электросамокатов, чтобы снизить число аварий с участием транспорта.

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