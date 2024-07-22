Условия получения прав на квадроциклы и снегоходы ужесточат

Водители не смогут управлять снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем, если не пройдут обучение и не сдадут экзамен. Об этом сообщил «Коммерсант».
МВД подготовило поправки в приказ «О безопасности дорожного движения». В случае их принятия, имеющие удостоверение с категорией В1 водители смогут управлять транспортными средствами с мотопосадкой только в том случае, если сдадут экзамен на категорию А или пройдут специальное обучение.
Нарушение этого правила будет грозить штрафом до 15 тысяч рублей.