Условия получения прав на квадроциклы и снегоходы ужесточат

Водители не смогут управлять снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем, если не пройдут обучение и не сдадут экзамен. Об этом сообщил «Коммерсант» .

МВД подготовило поправки в приказ «О безопасности дорожного движения». В случае их принятия, имеющие удостоверение с категорией В1 водители смогут управлять транспортными средствами с мотопосадкой только в том случае, если сдадут экзамен на категорию А или пройдут специальное обучение.

Нарушение этого правила будет грозить штрафом до 15 тысяч рублей.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об исключении полиса ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации машины. Нововведение начнет действовать с марта 2025 года.