Условия отказа в предоставлении компенсации по ЖКУ уточнили в РФ с 1 ноября

В России внесли изменения в постановление об условиях отказа в предоставлении компенсации за оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. Благодаря уточнению, с 1 ноября отказывать в компенсации станут реже, рассказала РИА «Новости» глава АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.
По словам специалиста, ранее в постановлении присутствовала неточность, из-за которой россиянам отказывали в компенсации, даже если он оплатил судебный приказ или исполнительный лист. Это противоречило Жилищному кодексу РФ. Благодаря поправке возможность неправомерного отказа исключена.
Пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если траты на них выше определенной части месячного дохода. Гражданам старше 70 лет могут компенсировать половину расходов по капремонту.
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