24 апреля 2024, 10:05
Условия льготной ипотеки расширили для участников СВО и жителей новых регионов
Минфин разрешил льготную ипотеку под 2% на вторичное жилье для участников СВО
Участники специальной операции и некоторые категории жителей новых регионов России смогут взять ипотеку на вторичное жилье со ставкой 2% годовых. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства финансов.
Такое решение 22 апреля принял кабмин, исполняя поручение президента России Владимира Путина. Под программу также попадут ветераны специальной операции, сотрудники социальной сферы, культуры, здравоохранения и спорта с новых территорий, а также чиновники из «отдельных федеральных органов власти».
Реклама
Кроме того, это право получат жители Белгородской области, если их жилье признали непригодным для проживания из-за обстрелов со стороны Украины. Действие программы продлят до 30 апреля 2025 года.
Ранее Путин поручил правительству до 2030 года продлить срок действия льготной ипотеки со ставкой не выше 6% для семей с детьми до шести лет.
Россия
Ипотека
Льготная ипотека
Реклама
Реклама