Ушел из жизни экс-директор челябинского нацпарка «Таганай» Братухин

В Челябинской области скончался Сергей Братухин — бывший директор национального парка «Таганай». Он возглавлял парк на протяжении десяти лет, сообщил URA.RU .

По данным представителей нацпарка, Сергей Владимирович Братухин, кандидат наук и заслуженный деятель охраны природы, ушел из жизни 19 июля 2026 года. Братухин руководил «Таганай» с 1999 по 2009 год.

За время его руководства была разработана первая стратегия развития парка. В этот период здесь работали многочисленные научные экспедиции, проводились исследования. Началось развитие туристической инфраструктуры, что позволило без вреда для природы обеспечить доступ посетителей к богатствам парка. В частности, была построена первая лестница на Двуглавой сопке.

Сергей Братухин получил ученую степень кандидата наук в 2005 году. Он проходил стажировку в известных национальных парках России и Европы, изучал современные методы управления особо охраняемыми природными территориями и применял их в своей работе.